Monte delle vigne | Escape room in cantina

Scopri l'esperienza unica di Monte delle Vigne con l'Escape Room in cantina. Durante il fine settimana del 31 gennaio e 1 febbraio, saranno disponibili sei turni giornalieri, dalle 11, per immergerti in un percorso coinvolgente tra le vigne e le atmosfere della cantina. Un'opportunità per vivere un momento di intrattenimento originale in un contesto autentico e suggestivo.

Escape Room in Cantina: la terza tappa arriva a Monte delle Vigne!Sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio6 slot al giorno, dalle 11.00 alle 18.30La terza tappa di Escape Room in Cantina è in arrivo a Monte delle Vigne. Un'esperienza immersiva che unisce gioco, mistero e vino, all'interno della cantina.QuandoSabato 31 gennaio e domenica 1 febbraioOrari6 slot al giorno, dalle 11.00 alle 18.30Minimo 3 persone per slotLa missioneRipercorrere le tracce dell'antico Avo attraverso i suoi viaggi nel mondo, risolvendo enigmi e indizi per ritrovare una bottiglia centenaria perduta.Costo€25 a partecipanteAl termine dell'esperienza sarà possibile fermarsi per una degustazione e scoprire i vini della cantina.

