Whatsapp arrivano gli account per under 13 gestiti da un genitore

WhatsApp ha annunciato l’introduzione di account specifici per i bambini di età inferiore ai 13 anni, che saranno creati e controllati dai genitori. La novità prevede che i minori possano utilizzare la piattaforma sotto la supervisione di un adulto, che avrà il compito di gestire le impostazioni e l’uso dell’app. La funzionalità sarà implementata tramite un sistema di verifica e controllo parental control.

(Adnkronos) – Arrivano gli account Whatsapp per gli under 13, che saranno configurati e gestiti dai genitori. Lo annuncia Whatsapp, l'app di messaggistica detenuta dal gruppo Usa Meta, assicurando che saranno introdotti "nuovi controlli pensati per limitare la loro esperienza" alla messaggistica e alle chiamate, attraverso le impostazioni predefinite più rigorose.