WhatsApp per i minori | il controllo genitoriale con PIN

Mercoledì 11 marzo 2026, alle 16:40, Meta ha annunciato il lancio di un nuovo sistema di account supervisionati su WhatsApp dedicato ai preadolescenti sotto i 13 anni. Il controllo genitoriale si basa sull’uso di un PIN, permettendo ai genitori di monitorare e gestire l’uso dell’app da parte dei loro figli. L’implementazione mira a garantire un accesso più sicuro per i minori.

Mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 16:40, Meta ha ufficialmente sbloccato l’accesso a WhatsApp per i preadolescenti sotto i 13 anni attraverso un sistema di account supervisionati dai genitori. Questa nuova architettura permette ai minori di utilizzare la piattaforma di messaggistica mantenendo intatta la crittografia end-to-end dei contenuti delle conversazioni. Il lancio avviene in risposta alla domanda crescente di sicurezza familiare in un’epoca dove il primo smartphone viene posseduto in età sempre più precoce. Il meccanismo richiede una prossimità fisica tra il dispositivo del minore e quello del genitore per stabilire il collegamento tecnico iniziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

