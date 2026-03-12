Weekend dal sapore vintage con mercatini creativi e in Fiera C' era una volta Poi Giacobazzi le focarine e i tour enogastronomici

Nel fine settimana che va da venerdì 13 a domenica 15 marzo, in tutto il Cesenate grandi appuntamenti con il teatro, la musica e la tradizione Con l'avvicinarsi della Primavera, anche nel Cesenate i weekend si fanno ancora più ricchi di appuntamenti all'aria aperta. Per le vie del borgo di Cesenatico, domenica si apre la nuova edizione dei “Mercatini dei creativi” che in tutte le vie del centro porterà bancarelle con tante creazioni artigianali uniche, gioielli fatti a mano e innumerevoli decorazioni per la casa. Per gli amanti di vintage e antiquariato, in Fiera è tempo di “C'era una volta”: la grande mostra mercato dedicata al mobilio d'epoca e al modernariato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Articoli correlati

In Fiera un weekend di pezzi vintage e antiquariato con il grande mercatino di "C'era una volta"Sabato 17 e domenica 18 nei padiglioni di Cesena Fiera va in scena il primo appuntamento del 2026 con “C’era una volta”, la fiera dedicata...

Leggi anche: In Fiera torna "C'era una volta": in esposizione monete, francobolli d'epoca e abbigliamento vintage