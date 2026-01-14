In Fiera un weekend di pezzi vintage e antiquariato con il grande mercatino di C' era una volta
Nel fine settimana del 17 e 18 gennaio, Cesena Fiera ospiterà il primo appuntamento del 2026 con “C’era una volta”. La manifestazione offre un’occasione per scoprire pezzi vintage, antiquariato e brocantage, all’interno dei padiglioni dedicati. Un evento pensato per appassionati e collezionisti, che desiderano esplorare un mercato ricco di oggetti unici e di storia.
Sabato 17 e domenica 18 nei padiglioni di Cesena Fiera va in scena il primo appuntamento del 2026 con “C’era una volta”, la fiera dedicata all'officina antiquaria, vintage e brocantage. Nei due giorni di manifestazione saranno presenti circa 250 espositori con un ampio ventaglio di proposte. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
