Weekend a Roma | 17 eventi da non perdere sabato 14 e domenica 15 marzo

A Roma il fine settimana di metà marzo si anima con una serie di eventi che si svolgono tra sabato 14 e domenica 15. La città propone un calendario ricco di iniziative, con spettacoli, mostre e attività per diversi gusti. Questi due giorni offrono molte opportunità di partecipare a appuntamenti culturali e ricreativi, coinvolgendo cittadini e visitatori in un weekend all’insegna dell’intrattenimento.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Weekend di metà marzo, il countdown alla primavera è ufficialmente iniziato e sabato 14 e domenica 15 marzo la Capitale presenta un cartellone di appuntamenti vivace e variegato. Sabato 14 e domenica 15 marzo arriva il primo appuntamento primaverile del Vintage Market negli spazi del San Paolo District, ex deposito ATAC. Ci saranno duecento espositori provenienti da tutta Italia tra artigiani, artisti, illustratori e stilisti che all'interno dei loro stand proporranno pezzi unici. Abbigliamento e accessori vintage selezionati, oggetti handmade, libri, giochi e libri per bambini, cosmesi bio, piante e fiori, upcycling. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 14 e domenica 15 febbraioIl 14 e 15 febbraio torna l’Hippie Market al 692 Secret Garden, in via Tuscolana, tra concerti, vintage e artigianato creativo.

Leggi anche: Weekend a Roma: 21 eventi da non perdere sabato 14 e domenica 15 febbraio

Tutti gli aggiornamenti su Weekend a Roma 17 eventi da non perdere...

Temi più discussi: Weekend a Roma: 15 eventi da non perdere sabato 7 e domenica 8 marzo; Cosa fare a Roma a marzo: mostre, eventi e appuntamenti da non perdere; Cosa fare a Roma questo weekend: 10 idee per tutti i gusti; Weekend 0-3 anni a Roma: idee carine tra letture, sensoriale, fattorie e coccole – 6, 7 e 8 marzo 2026.

Weekend a Roma: 15 eventi da non perdere sabato 7 e domenica 8 marzoIl secondo weekend di marzo è alle porte, la primavera è sempre più vicina, le giornate si allungano e Roma torna a vivere all’aria aperta, tra parchi, piazze e iniziative diffuse. Non mancano le prop ... romatoday.it

Maltempo a Roma nel weekend con il ciclone iberico-algerino, numerosi temporali: dove e quando, le previsioni meteoMaltempo a Roma. Il secondo weekend di marzo è all'insegna della pioggia. Il vasto campo di alta pressione, che ci ha tenuto compagnia ... msn.com

Meteo, l'anticiclone in pausa: torna il #maltempo con pioggia e temporali. Poi cambia tutto nel weekend x.com

Pioggia oggi giovedì 12 marzo, ma da domani torna il sole: l’ultimo weekend invernale sarà con temperature vicine ai 20 gradi, poi arriverà la primavera. - facebook.com facebook