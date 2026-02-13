Weekend a Roma 5 eventi da non perdere sabato 14 e domenica 15 febbraio

Sabato 14 febbraio, il quartiere Trastevere si riempie di colori e musica con la tradizionale sfilata carnevalesca, che quest’anno torna a coinvolgere anche le scuole del quartiere, rendendo l’evento più vivace e partecipato rispetto alle edizioni passate.

Un nuovo fine settimana è alle porte e Roma si prepara a offrire un calendario ricco di appuntamenti tra cultura, musica, tradizioni popolari e sapori autentici: nel weekend di s abato 14 e domenica 15 febbraio la Capitale si anima con eventi pensati per famiglie, coppie e gruppi di amici, tra Carnevale, iniziative speciali e occasioni per riscoprire la città da prospettive diverse. LEGGI ANCHE: Milano Cortina 2026, il ‘Victory Selfie’ entra nella storia del podio olimpico Eventi a Roma nel weekend del 14 e 15 febbraio: torna l’Hippie Market. Il 14 e 15 febbraio torna l’ Hippie Market al 692 Secret Garden, in via Tuscolana, tra concerti, vintage e artigianato creativo.🔗 Leggi su Funweek.it

Questo fine settimana a Roma si svolgono più di 20 eventi tra sabato 14 e domenica 15 febbraio.

Nel fine settimana, Viterbo e la sua provincia si preparano a vivere due giorni pieni di eventi.

