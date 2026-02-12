Weekend a Roma | 21 eventi da non perdere sabato 14 e domenica 15 febbraio

Questo fine settimana a Roma si svolgono più di 20 eventi tra sabato 14 e domenica 15 febbraio. È il weekend di San Valentino e anche di Carnevale, e la città si anima con feste, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Nonostante la pioggia, niente impedisce di divertirsi: c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Dalle sfilate alle mostre, la capitale si prepara a offrire due giorni pieni di attività per chi vuole godersi la città.

Weekend di San Valentino, ma anche weekend di Carnevale. In questo fine settimana si concentrano tantissimi eventi, per tutti i gusti e per tutte le occasioni, che regalano un sabato e una domenica dove annoiarsi non è ammesso (anche con la pioggia). Dalle sfilate con carri e maschere alle visite guidate romantiche per coppie di innamorati, dagli spettacoli teatrali per bambini al buon street food romano, ce n'è davvero per tutti. Ecco 21 eventi da non perdere a Roma sabato 14 e domenica 15 febbraio. Torna nei Musei Civici "RomAmor" a prima vista, incontri e itinerari gratuiti dal 13 al 22 febbraio.

