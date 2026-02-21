Italia-Francia il vertice programmato ad aprile slitta a giugno
Il vertice tra Italia e Francia, previsto per aprile, viene spostato a causa di impegni sovrapposti dei leader. La decisione arriva pochi giorni prima dell'incontro, che ora si terrà a metà giugno, subito dopo il G7 di Evian. La modifica della data riflette le difficoltà di coordinare gli impegni istituzionali dei due paesi. Entrambe le delegazioni preparano nuovi dettagli per il meeting. La data definitiva sarà comunicata nelle prossime settimane.
Il vertice franco-italiano che si sarebbe dovuto tenere a inizio aprile con Emmanuel Macron e Giorgia Meloni sarà rinviato a dopo il vertice del G7 di Evian a metà giugno. Lo scrive Afp confermando quanto già anticipato dal Sole 24 Ore negli scorsi giorni. La richiesta di rinvio sarebbe stata presentata a Macron da Meloni a margine del summit dell’Ue in Belgio il 12 febbraio. Meloni ha proposto che l’incontro ad alto livello che si sarebbe dovuto tenere il 9 e 10 aprile a Tolosa, si tenga dopo il G7 del 15-17 giugno in Francia, sulle rive del Lago di Ginevra. L’entourage del presidente Emmanuel Macron ha spiegato che Parigi si adeguerà alle richieste italiane, «tenuto conto della forte volontà del presidente di promuovere un’ambiziosa relazione franco-italiana, come testimonia il Trattato del Quirinale concluso da Mario Draghi con il sostegno del presidente Sergio Mattarella». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
