italia francia il vertice programmato ad aprile slitta a giugno

Il vertice franco-italiano che si sarebbe dovuto tenere a inizio aprile con Emmanuel Macron e Giorgia Meloni sarà rinviato a dopo il vertice del G7 di Evian a metà giugno. Lo scrive Afp confermando quanto già anticipato dal Sole 24 Ore negli scorsi giorni. La richiesta di rinvio sarebbe stata presentata a Macron da Meloni a margine del summit dell’Ue in Belgio il 12 febbraio. Meloni ha proposto che l’incontro ad alto livello che si sarebbe dovuto tenere il 9 e 10 aprile a Tolosa, si tenga dopo il G7 del 15-17 giugno in Francia, sulle rive del Lago di Ginevra. L’entourage del presidente Emmanuel Macron ha spiegato che Parigi si adeguerà alle richieste italiane, «tenuto conto della forte volontà del presidente di promuovere un’ambiziosa relazione franco-italiana, come testimonia il Trattato del Quirinale concluso da Mario Draghi con il sostegno del presidente Sergio Mattarella». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Niscemi: indagini sulla frana, primo vertice con i consulenti tecnici di Palermo per il sopralluogo programmatoLa frana a Niscemi preoccupa le autorità.

Il nuovo ponte slitta: in via dei Caniana limiti fino al 30 giugnoIl nuovo ponte di via dei Caniana ha subito un ritardo e le restrizioni al traffico resteranno in vigore fino al 30 giugno.

