Frederic Vasseur | Affidabilità molto positiva ben oltre le aspettative La nuova procedura di partenza è sicura

Prosegue il percorso di avvicinamento alla nuova stagione di Formula Uno per la Ferrari, che ha vissuto oggi una giornata negativa ai Test ufficiali di Sakhir perdendo praticamente tutta la sessione mattutina a causa di un problema tecnico concedendo poi comunque a Lewis Hamilton la possibilità di accumulare quasi 80 giri complessivi prima di cedere il posto a Charles Leclerc domani nelle ultime 8 ore di collaudi in vista dell’appuntamento inaugurale del Mondiale 2026 in Australia. Interpellato da Canal+ in mattinata sull’introduzione di un’ala posteriore capace di ribaltarsi su se stessa e non solo di aprirsi in maniera standard, Frederic Vasseur ha scherzato: “ La chiamiamo Macarena, come il ballo dove si portano le braccia in alto. 🔗 Leggi su Oasport.it

Frederic Vasseur: “Shakedown molto positivo a Barcellona, ma il Bahrain dirà la verità”Frederic Vasseur ha commentato i primi riscontri dello shakedown a Barcellona, definendoli molto positivi.

Frederic Vasseur non si sbilancia sulla nuova Ferrari: “Concentrati solo sul migliorare la vettura”Frederic Vasseur ha spiegato che la Ferrari si concentra esclusivamente sull’ottimizzazione della vettura, senza parlare di risultati.

Ferrari, Vasseur: Ottimo lavoro sull'affidabilità, meglio delle aspettativeIl team principal Ferrari è intervenuto in conferenza nel Day-2 di Sakhir: Abbiamo lavorato molto bene sull'affidabilità, molto meglio di quanto ci aspettassimo. Stamattina abbiamo avuto un piccolo p ... sport.sky.it

Vasseur buona l'affidabilità, difficile capire livello degli altri(ANSA) - ROMA, 18 FEB - 'Abbiamo fatto sette giorni di test, l'affidabilità è andata abbastanza bene a parte un piccolo problema oggi ma non è ... sport.tiscali.it

