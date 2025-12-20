Alla vigilia dell’ultima partita casalinga del 2025 contro Rieti, in cui la Vuelle auspica di battere il record di pubblico - 4.250 spettatori, fatto registrare contro Cividale -, una notizia dal sapore societario ha incuriosito i tifosi biancorossi. Con la squadra prima in classifica in solitaria, è naturale che il club s’interroghi sulle potenzialità attuali e future, per non farsi trovare impreparati nel caso i giocatori riescano a bruciare le tappe rispetto al programma triennale stilato dopo l’arrivo di Dalla Salda. E’ proprio l’ad a fare il punto della situazione dopo la proficua riunione dei consorziati tenutasi mercoledì sera nella sede della Banca di Pesaro, alla presenza del direttore generale Paolo Benedetti ed alla quale hanno partecipato pure soci dell’entroterra molto appassionati, come Marco Panichi e Ugo Moretti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, futuro: si va verso un super-Consorzio

