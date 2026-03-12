Vterbo clean up sospende le attività di raccolta rifiuti in città | Ricevuta diffida dal Comune

Viterbo Clean Up ha annunciato la sospensione delle attività di raccolta rifiuti in città dopo aver ricevuto una diffida dal Settore ambiente del Comune di Viterbo. L’associazione ha comunicato questa decisione con rammarico, spiegando che la sospensione riguarda le iniziative di volontariato per la pulizia del territorio cittadino. La diffida è stata ufficialmente notificata dall’ente comunale.

"L'associazione Viterbo Clean Up comunica con rammarico la sospensione delle attività di raccolta volontaria dei rifiuti sul territorio comunale, a seguito di una diffida ricevuta da parte del Settore ambiente del Comune di Viterbo". L'annuncio del gruppo di volontari cittadini attivo nella lotta.