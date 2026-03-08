Il Comune non paga la Protezione civile sospende le attività

Il Comune non ha effettuato i pagamenti dovuti, portando alla sospensione immediata delle attività della Protezione civile. La decisione è stata presa dopo che non sono stati rinnovati i contratti e non sono stati versati i rimborsi spese relativi alle attività svolte nel 2025. La situazione ha determinato l’interruzione delle operazioni in corso.

Alla base anche il mancato rinnovo della convenzione. Lbc: "Fatto grave" Sospensione di ogni attività, a causa del mancato rinnovo delle convenzioni con il Comune e della mancata corresponsione dei rimborsi spese per quanto svolto nell'anno 2025. Le associazioni di Protezione civile del Comune di Latina lo hanno comunicato all'amministrazione di piazza del Popolo, con una nota, a seguito anche di numerosi solleciti che non avrebbero avuto risposta da parte dell'ente. La denuncia di quanto sta avvenendo viene dal movimento Latina bene comune: "La sospensione delle attività da parte delle associazioni di Protezione Civile è un fatto grave,...

