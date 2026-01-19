Niente raccolta dei rifiuti in zona sud Messina Servizi sospende le attività per l' allerta meteo

A causa dell’allerta meteo in corso, Messina Servizi ha deciso di sospendere temporaneamente la raccolta dei rifiuti nella zona sud di Messina. La misura, adottata per motivi di sicurezza, resterà in vigore fino a nuovo avviso. Si invitano i cittadini a rispettare le indicazioni e a evitare accumuli di rifiuti durante questo periodo. Restiamo aggiornati sugli sviluppi e sulla ripresa delle attività.

In una nota, la partecipata ha comunciato che il servizio verrà sospeso temporaneamente per domani 20 gennaio nel tratto compreso tra Giampilieri Marina e Mili Marina L'allerta meteo diramata nel primo pomeriggio avrà degli effetti anche per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti. Messinaservizi Bene Comune infatti ha scelto di sospendere il servizio di raccolta differenziata in via temporanea, nelo specifico nella zona di raccolta verde dell'area sud. La disposizione sarà valida per la giornata di domani 20 gennaio e vedrà la sospensione del servizio nel tratto compreso tra Giampilieri Marina e Mili Marina, includendo anche le frazioni collinari che rientrano nel medesimo territorio.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Un nuovo centro di raccolta rifiuti a Japigia. Il Comune e l'Amiu: "Servirà la zona sud di Bari"

Leggi anche: Ognissanti, variazione dei servizi per la raccolta dei rifiuti in alcuni comuni della provincia

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Tragedia a Pederobba, donna travolta e uccisa da mezzo per la raccolta dei rifiuti - L’incidente mortale è avvenuto lunedì mattina in via Santa Margherita. rainews.it