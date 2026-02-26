Scuola pubblicato l’avviso IoStudio 2025 26 | sostegno per oltre 27mila famiglie campane

È stato reso pubblico l’avviso per le borse di studio “IoStudio” 202526, rivolto a studenti e famiglie campane. L’iniziativa mira a fornire supporto a oltre 27.000 nuclei familiari della regione, facilitando l’accesso all’istruzione. L’avviso indica le modalità di partecipazione e i requisiti necessari per coloro che desiderano beneficiare di questa opportunità.

