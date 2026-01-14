Voucher sportivi per giovani | pubblicato avviso a Benevento

Il Comune di Benevento ha pubblicato un avviso per l’assegnazione di voucher sportivi da 360 euro destinati ai minori di 18 anni con un ISEE fino a 21. L’iniziativa mira a sostenere la pratica sportiva tra i giovani, favorendo l’accesso alle attività sportive e promuovendo uno stile di vita attivo e salutare. La richiesta può essere presentata secondo le modalità indicate nel bando ufficiale.

Il Comune di Benevento assegna voucher da 360 euro per attività sportive ai minori di 18 anni con ISEE fino a 21.000 euro. Benevento, 14 gennaio 2026 – Si rende noto che è stato pubblicato all’albo pretorio online l’avviso pubblico per l’erogazione di voucher a favore dei giovani da spendere per attività sportive presso impianti sportivi convenzionati con il Comune di Benevento. L’avviso è consultabile al seguente indirizzo: https:web.comune.benevento.itc062008mcmcpdettaglio.php?idpubbl=74657 Per partecipare al bando è necessario avere un’età inferiore ad anni 18, appartenere a nuclei familiari con un ISEE non superiore ad € 21. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

