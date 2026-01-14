Carlo Pedersoli | Mio nonno Bud Spencer un grandissimo L’ho onorato con la canzone di Trinità

Nell’ultima puntata di OA Focus, il programma condotto da Alice Liverani su OA Sport, è stato ospite Carlo Pedersoli, figlio di Bud Spencer. Durante l’intervista, ha condiviso ricordi e riflessioni sul padre, evidenziando il suo valore e il suo lascito. Tra i temi trattati, l’onore di aver dedicato a Bud Spencer una canzone ispirata a

Ospite dell'ultima puntata di OA Focus, il programma condotto da Alice Liverani sulla pagina YouTube di OA Sport, è stato Carlo Pedersoli. Un nome ed un cognome molto famosi nel mondo del cinema e della televisione italiana, ma anche nello sport. Infatti Carlo, ex lottatore MMA, è il nipote del grandissimo Bud Spencer, all'anagrafe proprio Carlo Pedersoli. Una leggenda del cinema italiano, con alcuni film che hanno fatto la storia come "Lo chiamavano Trinità" e "Altrimenti ci arrabbiamo", stringendo un lunghissimo sodalizio con Terence Hill, con cui ha formato una coppia storica. Prima di farsi chiamare Bud Spencer, però, Pedersoli è stato un grandissimo campione di nuoto, diventando il primo italiano della storia a scendere sotto il minuto nei 100 stile libero.

OA Sport. shilohaudio · STILL DRE (SHILOHS VERSION). Essere Pedersoli è un’eredità. Restare se stessi è una scelta. In questo FOCUS, Carlo Pedersoli si racconta senza filtri: l’ingresso in UFC da sfavorito, le sconfitte, il licenziamento, il lutto sportivo e la ri facebook

