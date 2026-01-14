Carlo Pedersoli | Mio nonno Bud Spencer un grandissimo L’ho onorato con la canzone di Trinità

Da oasport.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultima puntata di OA Focus, il programma condotto da Alice Liverani su OA Sport, è stato ospite Carlo Pedersoli, figlio di Bud Spencer. Durante l’intervista, ha condiviso ricordi e riflessioni sul padre, evidenziando il suo valore e il suo lascito. Tra i temi trattati, l’onore di aver dedicato a Bud Spencer una canzone ispirata a

Ospite dell’ultima puntata di OA Focus, il programma condotto da Alice Liverani sulla pagina YouTube di OA Sport, è stato Carlo Pedersoli. Un nome ed un cognome molto famosi nel mondo del cinema e della televisione italiana, ma anche nello sport. Infatti Carlo, ex lottatore MMA, è il nipote del grandissimo Bud Spencer, all’anagrafe proprio Carlo Pedersoli. Una leggenda del cinema italiano, con alcuni film che hanno fatto la storia come “Lo chiamavano Trinità” e “Altrimenti ci arrabbiamo”, stringendo un lunghissimo sodalizio con Terence Hill, con cui ha formato una coppia storica. Prima di farsi chiamare Bud Spencer, però, Pedersoli è stato un grandissimo campione di nuoto, diventando il primo italiano della storia a scendere sotto il minuto nei 100 stile libero. 🔗 Leggi su Oasport.it

carlo pedersoli mio nonno bud spencer un grandissimo l8217ho onorato con la canzone di trinit224

© Oasport.it - Carlo Pedersoli: “Mio nonno Bud Spencer un grandissimo. L’ho onorato con la canzone di Trinità”

Leggi anche: Carlo Pedersoli: “Entrare sul ring con la musica di Trinità era una promessa a mio nonno”

Leggi anche: Cristiana Pedersoli, il mondo di Bud Spencer rinasce attraverso l’arte

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

carlo pedersoli mio nonnoCarlo Pedersoli: “Entrare sul ring con la musica di Trinità era una promessa a mio nonno” - Ospite dell'ultima puntata di OA Focus, il programma condotto da Alice Liverani sulla pagina YouTube di OA Sport, è stato Carlo Pedersoli. oasport.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.