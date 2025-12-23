LIVE Vallefoglia-Milano 1-0 A1 volley femminile in DIRETTA | la Numia Vero Volley tenta la fuga

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale la partita di A1 femminile tra Vallefoglia e Milano, con il risultato attuale di 1-0. La Numia Vero Volley cerca di allungare in classifica. Clicca sul link per aggiornamenti continui sulla diretta di questa sfida e anche sulla partita Conegliano-San Giovanni in Marignano, in programma alle 20.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-SAN GIOVANNI IN MARIGNANO DALLE 20.30 11-15 Parallela di Omoruyi da posto 4. 10-15 Mani out di Bici dalla seconda linea. 9-15 MOOOOOOONSTER BLOOOOOCK BUTIGAAAN! 8-15 Mani out di Lanier da posto 4. Pistola ha tentato il cambio in regia mandando in campo Lazaro al posto di Bartolucci 8-14 Primo tempo di Danesi. 8-13 Murooooooo Lanieeeeeeeeer!! La schiacciatrice di Milano capisce le intenzioni di Bartolucci, che ha tentato l’attacco di seconda Time out Vallefoglia 8-12 Bartolucci torna da Bici che tira fuori la pipe da posto 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

live vallefoglia milano 1 0 a1 volley femminile in diretta la numia vero volley tenta la fuga

© Oasport.it - LIVE Vallefoglia-Milano 1-0, A1 volley femminile in DIRETTA: la Numia Vero Volley tenta la fuga

Leggi anche: LIVE Bergamo-Milano 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la Numia Vero Volley cerca subito la fuga

Leggi anche: LIVE Milano-Vallefoglia 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Vero Volley in fuga nel terzo set, 11-5

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Dove vedere in tv Vallefoglia-Milano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming; Anna Danesi, la quiete prima della vittoria Streaming | IT; LIVE Vallefoglia-Milano, A1 volley femminile in DIRETTA: sfida d’alta classifica; Bergamo - Numia Vero Volley Milano in Diretta Streaming | IT.

live vallefoglia milano 1LIVE Vallefoglia-Milano, A1 volley femminile in DIRETTA: sfida d’alta classifica - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO- oasport.it

Dove vedere in tv Vallefoglia-Milano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming - Milano, incontro valido per la sedicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. oasport.it

Milano domina 3-0 contro la Megabox Vallefoglia in Gara 1 dei quarti Scudetto. Egonu e Sylla implacabili - In gara 1 di playoff scudetto la Megabox Vallefoglia lotta ma, alla lunga, deve cedere il passo alla Numia Vero ... corriereadriatico.it

MONVISO - VALLEFOGLIA | Highlights | 12^ Giornata, Serie A1 Tigotà | Lega Volley Femminile 2025/26

Video MONVISO - VALLEFOGLIA | Highlights | 12^ Giornata, Serie A1 Tigotà | Lega Volley Femminile 2025/26

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.