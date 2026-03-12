Volkswagen riorganizza Brand Core Nuova governance e taglio dei costi

Volkswagen ha annunciato una riorganizzazione del Brand Core, introducendo una nuova struttura di governance e adottando misure per ridurre i costi. La società ha riassegnato le responsabilità nel settore degli acquisti, mentre ha dichiarato che i progressi sono stati fatti, ma la missione non è ancora completata. La modifica coinvolge vari livelli della gestione aziendale e mira a ottimizzare le risorse.

"Progressi sì, missione compiuta no", ma con la riassegnazione delle responsabilità negli acquisti, nello sviluppo e nella produzione, oltre che con la riduzione dei costi, la divisione Brand Core (VW, Veicoli commerciali, Skoda e Seat Cupra) del gruppo Volkswagen conta di raggiungere gli obiettivi. Thomas Schäfer, il Ceo del marchio "del popolo" e numero uno dei costruttori di volume, non ha nascosto le difficoltà del 2025 e nemmeno quelle del 2026, che "porterà nuove incertezze" e che lo vede "particolarmente preoccupato per il conflitto in Medio Oriente", ma ha rivendicato i risultati ottenuti. Ossia una crescita dei volumi del 3,3% con oltre 5,1 veicoli consegnati a livello globale e un aumento del fatturato del 3,7%: Skoda ha "brillato" con il proprio margine dell'8,3%.