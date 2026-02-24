Dazi Trump non molla | in vigore da oggi le nuove tariffe globali

Donald Trump ha deciso di imporre nuove tariffe globali del 10% per rispondere alle tensioni commerciali, facendo scattare le misure alle 6 ora italiana. La decisione arriva dopo settimane di negoziati e sarà seguita da un aumento al 15%, come annunciato dal governo americano. Le aziende europee e asiatiche si preparano a gestire le conseguenze di queste tariffe che colpiranno diversi settori industriali. La misura entrerà in vigore oggi, influenzando molte catene di approvvigionamento.

Alle 6 ora italiana sono ufficialmente entrati in vigore i nuovi dazi globali del 10% imposti dal Presidente americano Donald Trump tramite decreto presidenziale, una tariffa che però verrà presto alzata al 15%, come già annunciato giorni fa dal Presidente americano. La sentenza della Corte Suprema, che ha valutato come "illegale" l'utilizzo fatto dal tycoon dell' International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) per imporre dazi, non ha scalfito neanche di un millimetro la volontà di Trump, la cui politica commerciale rimane fortemente improntata sull'utilizzo dei dazi. Trump avverte i Paesi: "non fate giochetti".