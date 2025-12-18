Dopo l’ultima Assemblea il Pd smetta di dare lezioni sull’astensionismo

Dopo l’ultima Assemblea, è tempo che il Pd rifletta sul proprio ruolo e sulle responsabilità in tema di partecipazione. L’astensionismo non si combatte con lezioni, ma con azioni concrete che coinvolgano realmente i cittadini. La democrazia si rafforza attraverso un impegno quotidiano, non con parole vuote. Solo così potremo ridare vita e vigore al nostro sistema democratico.

Schlein riunisce l’assemblea Pd, tensione tra Bonaccini e riformisti - La minoranza teme di essere esclusa dalla gestione del partito ed è pronta ad alzare la voce ROMA – Doveva essere l’assemblea dell’incoronazione di Elly Schlein alla guida del Pd: convocata in contemp ... repubblica.it

Perché Elly Schlein sta perdendo pezzi all'interno del Pd: la rivolta nell'assemblea nazionale - Come dire; l'assemblea del 14 dicembre, più che sancire il trionfo di Elly Schlein, ha evidenziato tutte le sue fragilità. tag24.it

