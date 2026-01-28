Tensione al liceo Villari volantini neofascisti e scontro con gli studenti durante l’assemblea

Stamattina al liceo Villari di Napoli si è alzata la tensione durante l’assemblea d’istituto. Studenti e membri del movimento “Blocco studentesco” si sono scontrati in modo acceso, con volantini neofascisti che hanno scatenato il nervosismo tra i partecipanti. L’atmosfera si è fatta tesa, e l’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per riportare la calma.

Materiale estremista distribuito davanti alla scuola e manifesti all'ingresso. Protesta il collettivo del liceo: "Ripudiamo ogni richiamo al fascismo. Non è provocazione, è un pericolo" Durante l'assemblea d'istituto di istituto del liceo Villari di Napoli, stamattina, si sono registrati alcuni momenti di confronto acceso tra studenti e membri del movimento "Blocco studentesco", gruppo di ispirazione neofascista. Al centro della vicenda, volantini a contenuto estremista distribuiti all'esterno della scuola e manifesti affissi all'ingresso dell'istituto. L'episodio si inserisce in una sequenza di fatti già avvenuti nelle scorse settimane.

