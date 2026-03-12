Ancora propaganda per il No in una scuola di Acireale L’Ufficio scolastico invia gli ispettori

Nella scuola di Acireale, l’Ufficio scolastico ha inviato gli ispettori dopo aver rilevato attività di propaganda per il No. La situazione ha suscitato attenzione, con alcuni testimoni che hanno segnalato la presenza di materiali e interventi di parte durante le lezioni. La vicenda riguarda specificamente una scuola della città e si inserisce in un contesto già noto di discussioni politiche tra studenti e insegnanti.

Ispettori in una scuola di Acireale, siamo alle solite propaganda “sinistra” in classe. A quanto apprende l’Adnkronos, l’ufficio scolastico regionale della Sicilia ha inviato gli ispettori in una scuola di Acireale, dopo le segnalazioni al ministero dell’Istruzione da parte di diversi studenti di un presunto caso di propaganda in classe a favore del No al referendum sulla riforma della giustizia. Non è un caso isolato come ben sappiamo. Tre giorni fa stessa propaganda con studenti indottrinati per il N o ad Ivrea. Dalle prime ricostruzioni e da più testimonianze, s embrerebbe che una docente abbia distribuito in classe volantini a favore del No. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ancora propaganda per il No in una scuola di Acireale. L’Ufficio scolastico invia gli ispettori Articoli correlati Referendum giustizia, propaganda per il No in una scuola Acireale: arrivano gli ispettori(Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, l'ufficio scolastico regionale della Sicilia ha inviato gli ispettori in una scuola di Acireale, dopo le... Referendum giustizia, Acireale: propaganda per il No in una scuolaLe prossime votazioni relative al Referendum giustizia continuano ad essere al centro del dibattito pubblico. Una raccolta di contenuti su Ancora propaganda per il No in una... Referendum, propaganda per il No in classe ad Acireale: ispettori nella scuola sicilianaL'ufficio scolastico regionale della Sicilia ha inviato gli ispettori in una scuola di Acireale, dopo le segnalazioni al ministero ... iltempo.it Referendum giustizia, propaganda per il No in una scuola di Acireale: arrivano gli ispettori(Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, l’ufficio scolastico regionale della Sicilia ha inviato gli ispettori in una scuola di Acireale, dopo le segnalazioni al ministero dell’Istruzione da parte ... pianetagenoa1893.net