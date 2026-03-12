Oggi il bomber serbo ha partecipato all'allenamento di gruppo con la Juventus, così come Milik. La squadra si prepara in vista della partita di Udine e si attendono aggiornamenti sulla loro convocazione. Entrambi hanno svolto l’allenamento insieme ai compagni, senza particolari intoppi. La loro presenza resterà da confermare in vista della sfida.

di Marco Baridon Vlahovic Juventus: anche oggi il serbo si è allenato in gruppo, con lui anche Milik. Le news sulla loro convocazione per il match di Udine. La Juve prosegue la marcia d’avvicinamento alla sfida di sabato sera contro l’Udinese con notizie confortanti dal campo. Secondo quanto appreso da , l’allenamento odierno al Training Center della Continassa ha confermato il pieno recupero delle pedine offensive. CONTINASSA JUVE LIVE Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik hanno infatti svolto l’intera seduta insieme al resto dei compagni. Il lavoro in gruppo dei due calciatori apre concretamente alla possibilità di una convocazione per la trasferta in Friuli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus: anche oggi il bomber serbo si è allenato in gruppo, così come Milik. Cosa filtra sulla loro convocazione per Udine

Vlahovic Juve, il centravanti serbo oggi si è allenato in gruppo: cresce la fiducia per il match di Udine.

Rinnovo Vlahovic, la Juventus ha trovato la carta per convincere il bomber serbo.

"Vlahovic–Juve: nuovo incontro! Prima offerta sul tavolo"

