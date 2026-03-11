Oggi il centravanti serbo ha partecipato all'allenamento con il resto della squadra, tornando a lavorare in gruppo. La sessione si è svolta alla Continassa, segnando un passo avanti in vista della partita di sabato sera a Udine. La presenza di Vlahovic in gruppo rappresenta una novità rispetto alle sedute precedenti, alimentando le speranze di una sua convocazione per la sfida imminente.

di Marco Baridon Vlahovic Juve, il bomber classe 2000 oggi si è allenato incon il resto del gruppo: cresce la fiducia per il match di sabato sera. Le news dalla Continassa. Secondo quanto appreso da , Dusan Vlahovic ha lavorato regolarmente con il resto del gruppo nella seduta odierna. Il calciatore aveva già dato segnali positivi domenica, partecipando all’allenamento post-Pisa insieme ai compagni non impiegati nel match. CONTINASSA JUVE LIVE Dopo i due giorni di riposo concessi da Luciano Spalletti, la ripresa degli allenamenti ha confermato la piena disponibilità della punta. Il rientro del serbo in gruppo spiana la strada verso la convocazione per la sfida di sabato sera contro l’Udinese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, il centravanti serbo oggi si è allenato in gruppo: cresce la fiducia per il match di Udine. Le ultime dalla Continassa

Articoli correlati

Vlahovic Juve, pronto il suo rientro tra i convocati per il match di Udine. Cosa filtra dalla Continassadi Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve, pronto il rientro tra i convocati del centravanti serbo per il match di Udine.

Rinnovo Vlahovic Juve: intorno al serbo è tornata a circolare aria frizzantina! Il retroscena dalla ContinassaAndré Juventus, i bianconeri ci riprovano: in programma un nuovo assalto in estate, il Wolverhampton ha già fissato il prezzo Calciomercato Juve,...

Vlahovic tornato ad allenarsi in gruppo. Aria di Rinnovo #vlahovic #juventus #rinnovo

Tutti gli aggiornamenti su Vlahovic Juve

Temi più discussi: Vlahovic e il rinnovo con la Juve: ecco l’offerta del club, l’attaccante ora riflette; Gatti centravanti meglio di David e Openda: dove sarebbe la Juventus se avesse preso un vero 9 a gennaio? Spalletti ora aspetta Vlahovic; Juve, David è sempre più un caso. Se Spalletti deve inventarsi Yildiz centravanti...; Vlahovic vicino al rientro: la data del ritorno in campo del centravanti della Juventus.

Vlahovic è tornato: oggi allenamento in gruppo con la Juventus per il centravantiDusan Vlahovic è tornato, adesso la notizia si sta facendo sempre più concreta. Come raccolto da TMW, infatti, nella seduta mattutina di. tuttomercatoweb.com

Vlahovic-Juve, contatti sempre più intensi per il rinnovo: l'offerta bianconeraDusan Vlahovic e la Juventus potrebbero, in questa settimana, trovare l'accordo per il rinnovo di contratto del centravanti serbo, in scadenza con i bianconeri a fine stagione. Come ... tuttojuve.com

Il Mago Forest sulla 'sua' Juve: "Vlahovic da tenere a qualsiasi cifra. Tanto mica pago io..." x.com

Juve che vince si cambia I dubbi per l'Udinese: chi può perdere il posto, chi ritrovarlo. E poi c'è Vlahovic - facebook.com facebook