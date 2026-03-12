Vitulano al via la quinta edizione del corso di potatura dell’ulivo | formazione e opportunità per 15 giovani stranieri

A Vitulano è iniziata la quinta edizione del corso di potatura dell’ulivo, destinato a quindici giovani stranieri. L’evento offre un’opportunità di formazione pratica e si svolge nel comune campano, coinvolgendo partecipanti provenienti da diversi paesi. La giornata di apertura ha visto l’arrivo dei giovani e l’avvio delle lezioni, che proseguiranno nei prossimi giorni.

Tempo di lettura: 2 minuti Prende il via a Vitulano la quinta edizione del corso di potatura dell'ulivo, un'iniziativa che unisce formazione, integrazione e valorizzazione del territorio. Da sempre l'ulivo rappresenta una delle piante simbolo dell'area mediterranea e, in particolare, del Sud Italia: un patrimonio storico, culturale e alimentare che caratterizza il paesaggio e le tradizioni delle nostre comunità. Il corso è rivolto principalmente a ragazzi stranieri che desiderano mettersi in gioco, acquisire nuove competenze e costruirsi un'opportunità lavorativa, contribuendo allo stesso tempo alla cura e alla valorizzazione dei luoghi in cui vivono.