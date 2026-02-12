Manduria al via le iscrizioni al Corso serale del Liceo Artistico Figurativo | una nuova opportunità per giovani e adulti

Sono aperte le iscrizioni al corso serale del Liceo Artistico di Manduria, il “De Sanctis – Galilei”. La scuola invita giovani e adulti a iscriversi per frequentare l’indirizzo Figurativo, che sarà attivo dall’anno scolastico 20262027. La Regione Puglia ha già dato il via libera con una delibera e le iscrizioni sono aperte a tutti coloro che vogliono approfondire l’arte e la creatività.

Il Liceo "De Sanctis – Galilei" di Manduria annuncia l'apertura delle iscrizioni per l'anno scolastico 20262027 al Corso Serale del Liceo Artistico – indirizzo Figurativo, dedicato all'istruzione degli adulti (secondo livello), autorizzato dalla Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1658 del 30102025. Il percorso, che si svolgerà presso la sede "Lisippo" in Via Cupone a Manduria, rappresenta un'importante occasione per tutti coloro che desiderano riprendere o proseguire gli studi, ottenere un diploma liceale e, allo stesso tempo, coltivare il proprio talento artistico, anche in età adulta o dopo esperienze lavorative.

