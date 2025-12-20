Solidarietà in tavola a Livorno | la vicepresidente regionale Diop e l' assessore Garufo tra i volontari della mensa Caritas

A Livorno, si è svolto un pranzo di Natale presso il ristorante Cusin del Mar di Antignano, promosso dalla Fondazione Caritas. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, imprenditori e volontari, che hanno condiviso un momento di solidarietà presso la mensa di via La Pira 9. La presenza della vicepresidente regionale Diop e dell’assessore Garufo testimonia l’attenzione della comunità verso le persone in difficoltà. Solidarietà in tavola a Livorno: la vicepresidente regionale

Un pranzo di Natale, quello che si è svolto al ristorante Cusin del Mar di Antignano, che ha unito istituzioni, imprenditori e volontari quello organizzato dalla Fondazione Caritas di Livorno alla mensa di via La Pira 9. Tra i tavoli, a servire i pasti agli ospiti, oltre ai volontari di sempre. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

