Vitamina B5 scoperto il mistero della molecola che dà energia alle cellule

Gli scienziati hanno identificato il coenzima A, una molecola di vitamina B5 prodotta dal corpo umano, che svolge un ruolo chiave nel metabolismo cellulare. Questa sostanza è coinvolta nelle reazioni chimiche che permettono alle cellule di ottenere energia. La scoperta riguarda il funzionamento interno delle cellule e il modo in cui la vitamina B5 supporta le funzioni vitali dell’organismo.

Il corpo umano produce una molecola di vitamina B5, chiamata coenzima A (CoA), che svolge un ruolo fondamentale nel metabolismo, la rete di reazioni chimiche che mantiene le cellule vive e funzionanti. Quando la produzione di CoA è compromessa, le conseguenze possono coinvolgere più sistemi di organi e sono associate a diverse malattie. Gli scienziati sanno che la maggior parte del CoA si trova all’interno dei mitocondri, le centrali energetiche delle cellule, con concentrazioni che raggiungono fino al 95%. Tuttavia, per molto tempo non era chiaro come questa molecola raggiungesse i mitocondri. Un nuovo studio condotto da ricercatori di Yale, pubblicato su Nature Metabolism, rivela che il CoA viene trasportato nei mitocondri tramite specifici meccanismi cellulari. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Vitamina B5, scoperto il mistero della molecola che dà energia alle cellule Articoli correlati Leggi anche: Vitamina D o Vitamina E? Qual è più consigliata per il sistema immunitario e l'energia? Scoperta una molecola che può attaccare le cellule tumorali dall’interno: lo studio sperimentaleIn uno studio di laboratorio e nei topi con tumore mammario aggressivo, l'amminoacido D-cisteina è riuscito a frenare in modo significativo la...