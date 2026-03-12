Vitamina B5 scoperto il mistero della molecola che dà energia alle cellule

Da cibosia.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli scienziati hanno identificato il coenzima A, una molecola di vitamina B5 prodotta dal corpo umano, che svolge un ruolo chiave nel metabolismo cellulare. Questa sostanza è coinvolta nelle reazioni chimiche che permettono alle cellule di ottenere energia. La scoperta riguarda il funzionamento interno delle cellule e il modo in cui la vitamina B5 supporta le funzioni vitali dell’organismo.

Il corpo umano produce una molecola di vitamina B5, chiamata coenzima A (CoA), che svolge un ruolo fondamentale nel metabolismo, la rete di reazioni chimiche che mantiene le cellule vive e funzionanti. Quando la produzione di CoA è compromessa, le conseguenze possono coinvolgere più sistemi di organi e sono associate a diverse malattie. Gli scienziati sanno che la maggior parte del CoA si trova all’interno dei mitocondri, le centrali energetiche delle cellule, con concentrazioni che raggiungono fino al 95%. Tuttavia, per molto tempo non era chiaro come questa molecola raggiungesse i mitocondri. Un nuovo studio condotto da ricercatori di Yale, pubblicato su Nature Metabolism, rivela che il CoA viene trasportato nei mitocondri tramite specifici meccanismi cellulari. 🔗 Leggi su Cibosia.it

vitamina b5 scoperto il mistero della molecola che d224 energia alle cellule
© Cibosia.it - Vitamina B5, scoperto il mistero della molecola che dà energia alle cellule

Articoli correlati

Leggi anche: Vitamina D o Vitamina E? Qual è più consigliata per il sistema immunitario e l'energia?

Scoperta una molecola che può attaccare le cellule tumorali dall’interno: lo studio sperimentaleIn uno studio di laboratorio e nei topi con tumore mammario aggressivo, l'amminoacido D-cisteina è riuscito a frenare in modo significativo la...

Cerca altre news e video sullo stesso tema.