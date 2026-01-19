Vitamina D o Vitamina E? Qual è più consigliata per il sistema immunitario e l' energia?

Tra Vitamina D e Vitamina E, entrambe svolgono ruoli importanti nel nostro organismo. Tuttavia, secondo gli esperti, la Vitamina D è particolarmente essenziale per il sistema immunitario, contribuendo a rafforzare le difese naturali. La scelta tra le due dipende dalle esigenze individuali, ma la Vitamina D si distingue per il suo ruolo chiave nel supporto immunitario e nella regolazione dell’energia.

Le vitamine D ed E sono vitamine liposolubili essenziali per la salute. Mentre la vitamina D rinforza le ossa ed i muscoli, la vitamina E contribuisce a sostenere la salute della pelle e delle cellule. Entrambe quindi sono importanti per il sistema immunitario, ma secondo gli esperti una delle due è la più consigliata per migliorare i livelli di energia e l’efficienza del sistema immunitario stesso: la vitamina D. Ecco perché. Come spiegato a Health dal dottor Kevin Gendreau, esperto di medicina generale e obesità, la vitamina D “regola attivamente le risposte immunitarie, e quando i suoi livelli sono troppo bassi c’è un aumento del rischio di infezioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

