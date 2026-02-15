Catania torna all’Elfo e fa Curzio Maltese In scena una vita da film

A Catania, l’Elfo ospita di nuovo Curzio Maltese dopo averlo invitato per un evento speciale, perché il giornalista ha deciso di portare sul palco la sua storia personale. La scena è semplice: uno schermo, due sedie e una lampada al neon, niente di più. In quel ambiente, Maltese condivide ricordi e momenti che sembrano usciti da un film, dove ogni dettaglio diventa protagonista.

Uno schermo. Due poltroncine. Un'insegna al neon: nient'altro. Che a volte la vita pare un film dove ti ritrovi via via protagonista, attore secondario, comparsa. Oppure spettatore di te stesso, critico feroce. Raramente salta fuori un Premio Oscar. Pazienza. Ma quasi sempre ci si ritrova a ridere e a commuoversi. Come in "Azzurro", dal 16 (domani) al 22 febbraio all' Elfo Puccini, Sala Fassbinder. Dall'autobiografia di Curzio Maltese uscita un paio d'anni fa per Feltrinelli. Stralci d'esistenza. A comporre un mosaico suggestivo della vita del giornalista milanese. Dall'infanzia alle nottate in redazione, grandi inchieste e collaborazioni in tv, l'avventura al Parlamento europeo.