A Bibbiena, il Teatro Dovizi ospiterà un evento con Antonio Catania e Curzio Maltese, che si esibiranno sul palco il 9 marzo 2026. La serata fa parte della stagione teatrale organizzata da Nata Teatro e Fondazione Toscana Spettacolo, in collaborazione con il Comune di Bibbiena. La data segna un appuntamento importante per gli appassionati di teatro della zona.

Arezzo, 9 marzo 2026 – Bibbiena si prepara a vivere un nuovo appuntamento con la Stagione Teatrale del Teatro Dovizi, a cura di Nata Teatro e Fondazione Toscana Spettacolo in collaborazione con il Comune di Bibbiena. Giovedì 12 marzo sarà accolto sul palco uno dei volti più amati del teatro e della televisione italiana, Antonio Catania, protagonista dello spettacolo “AZZURRO”, tratto dal libro “Azzurro, stralci di vita” di Curzio Maltese. Un grande giornalista guarda alla propria vita come a un film, seduto in una sala che è memoria e scena. Azzurro è il racconto intimo e appassionato di Curzio Maltese, che attraversa sessant’anni di storia italiana: dall’innocenza del boom economico alle ferite di Piazza Fontana, dagli anni di piombo alla Milano ruggente del Derby. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Azzurro”: Antonio Catania racconta Curzio Maltese sul palco del Teatro Dovizi

