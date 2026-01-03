Ospedale di Terni undici operatori aggrediti e minacciati | La violenza contro chi lavora in corsia è inaccettabile

L’Ospedale di Terni rinnova il suo impegno nel contrastare ogni forma di violenza contro il personale sanitario. Recentemente, undici operatori sono stati aggrediti e minacciati, un episodio grave che evidenzia la necessità di tutela e rispetto per chi lavora in corsia. La Direzione ribadisce l’importanza di un ambiente di lavoro sicuro e invita alla collaborazione per prevenire simili episodi in futuro.

Un impegno costante nel contrasto a ogni forma di violenza contro gli operatori sanitari. Lo ribadisce l’Azienda ospedaliera di Terni evocando l’ultimo episodio, in ordine temporale. Undici operatori, tra medici e infermieri, sono stati minacciati verbalmente fino a minacce di morte e aggrediti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Ospedale di Terni, undici operatori aggrediti e minacciati: “La violenza contro chi lavora in corsia è inaccettabile” Leggi anche: "Infermieri aggrediti e minacciati". La denuncia social dell’Opi Terni Leggi anche: Ancora botte in corsia, infermieri aggrediti in ospedale: "Così non si può più lavorare" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ospedale Terni, restyling Pronto soccorso e altri cantieri terminati. Dibattito sul nuovo - Così il direttore generale dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, Andrea Casciari al termine del 2025 che definisce un anno «segnato ... umbria24.it Sanitari minacciati nella sala rossa del pronto soccorso di Terni - L'Azienda ospedaliera di Terni "ribadisce con fermezza il proprio impegno nel contrasto a ogni forma di violenza contro gli operatori sanitari, alla luce dell'episodio di aggressione avvenuto al pront ... msn.com

All'ospedale di Terni cresciute le nascite nell'ultimo anno - 100 nascite complessive e il dato positivo, +4% rispetto all'anno precedente, è in controdentendeza rispetto al trend nazionale. ansa.it

https://terninrete.it/notizie-di-terni-violenza-di-genere-e-furti-in-ospedale-e-in-un-negozio-del-centro-un-braccialetto-elettronico-e-due-denunce/ - facebook.com facebook

#Ospedale #Terni, via libera a 34 #stabilizzazioni. Oltre la metà sono #infermieri x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.