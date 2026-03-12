Casal del Marmo | 10 agenti indagati per torture ai minori

Dieci agenti sono attualmente sotto indagine per presunti abusi e maltrattamenti rivolti a minori all’interno dell’istituto penale minorile di Casal del Marmo, a Roma. Le accuse riguardano comportamenti violenti e pratiche che avrebbero coinvolto i giovani ospiti della struttura. L’indagine, avviata dalle autorità, si concentra sulle accuse di torture e maltrattamenti all’interno del centro.

Dieci agenti sono sotto inchiesta per presunte torture e maltrattamenti all'interno dell'istituto penale minorile di Casal del Marmo a Roma. Le indagini della Procura hanno portato alla luce accuse gravi relative a pestaggi, minacce e lesioni commessi tra febbraio e novembre 2025 contro i detenuti minori. Le carte processuali riportano frasi intimidatorie pronunciate dal personale penitenziario verso i ragazzi privi di libertà. Tra le dichiarazioni registrate figura la minaccia di trasformare una persona in carne macinata, simbolo di una violenza estrema che va oltre il semplice abuso fisico. L'indagine copre un arco temporale di nove mesi durante i quali si sarebbero verificati atti di tortura e falsificazione dei fatti.