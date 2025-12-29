Violenza sulle donne | Contrastare comportamenti antisociali già in tenera età
Il rapporto della Questura di Padova per il 2025 evidenzia l’importanza di intervenire precocemente sui comportamenti antisociali, in particolare riguardo alla violenza sulle donne. Affrontare questa problematica già in età giovane rappresenta un passaggio fondamentale per promuovere una cultura di rispetto e prevenzione, contribuendo a ridurre gli episodi di violenza e a costruire un ambiente più sicuro per tutti.
Il report della Questura di Padova per quel che riguarda l'attività 2025 mette in evidenza come il tema della violenza sulle donne sia più che mai attuale. Un dato preoccupante è contrassegnato dall'abbassamento dell'età media di chi di fatto manifesta comportamenti prevaricanti. A riferire sul. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
