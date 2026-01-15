Ricomincio da me UniMarconi e Doppia Difesa firmano un protocollo a sostegno delle donne vittime di violenza

L'Università degli Studi Guglielmo Marconi e Fondazione Doppia Difesa Onlus hanno firmato il protocollo “Ricomincio da me”, volto a sostenere le donne vittime di violenza e a promuovere iniziative di prevenzione culturale rivolte ai giovani. Questa collaborazione mira a offrire supporto e sensibilizzare sulla problematica, favorendo un percorso di reintegrazione e consapevolezza.

L'Università degli Studi Guglielmo Marconi ha sottoscritto con Fondazione Doppia Difesa Onlus il protocollo di intesa "Ricomincio da me", un accordo finalizzato al sostegno delle donne vittime di violenza e alla promozione di iniziative di prevenzione culturale rivolte ai giovani. L'intesa individua nella formazione universitaria uno strumento concreto per favorire autonomia, inclusione e reinserimento sociale. In questo ambito, UniMarconi metterà a disposizione fino a dieci borse di studio per corsi di laurea triennale e master di primo livello, destinate a donne che ricevono o hanno ricevuto assistenza legale e psicologica da Doppia Difesa.

