Violenza su donne UniMarconi e Doppia Difesa sottoscrivono il protocollo ' Ricomincio da me'

L’Università degli Studi Guglielmo Marconi e Fondazione Doppia Difesa hanno firmato il protocollo 'Ricomincio da me', un accordo volto a sostenere le donne vittime di violenza e a promuovere iniziative di prevenzione tra i giovani. Questa collaborazione mira a sensibilizzare sulla tematica e a favorire un percorso di rinascita e protezione, rafforzando l’impegno nel contrasto alla violenza di genere.

Roma, 15 gen. (AdnkronosLabitalia) - L'Università degli Studi Guglielmo Marconi ha sottoscritto con Fondazione Doppia Difesa Onlus il protocollo di intesa 'Ricomincio da me', un accordo finalizzato al sostegno delle donne vittime di violenza e alla promozione di iniziative di prevenzione culturale rivolte ai giovani. L'intesa individua nella formazione universitaria uno strumento concreto per favorire autonomia, inclusione e reinserimento sociale. In questo ambito, UniMarconi metterà a disposizione fino a dieci borse di studio per corsi di laurea triennale e master di primo livello, destinate a donne che ricevono o hanno ricevuto assistenza legale e psicologica da Doppia Difesa.

