Milano insegue ragazze minorenni fuori dalla metro | arrestato 19enne per violenza sessuale I video dei pedinamenti

Un giovane di 19 anni è stato arrestato a Milano con l’accusa di violenza sessuale. L’indagine ha rivelato un inquietante schema di pedinamenti e aggressioni ai danni di minorenni, sorvegliate e seguite fino a casa, spesso a bordo di un monopattino elettrico. Le autorità hanno reso noti i video che documentano le dinamiche di questi episodi, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle giovani in città.

Individuava ragazze minorenni e sole all'uscita della metropolitana, con discrezione su un monopattino elettrico le pedinava fino a casa e appena loro aprivano il portone, le aggrediva per abusare di loro. Due gli episodi, avvenuti la scorsa estate, contestati a un 19enne ecuadoriano, arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Milano per violenza sessuale lo scorso 13 dicembre. La prima violenza sessuale è avvenuta a Bussero, nel Milanese, lo scorso 12 agosto. La vittima è una 15enne. Di un anno maggiore la seconda vittima, aggredita a Milano il 19 settembre. L'aggressore era appostato con il suo monopattino appena fuori dai tornelli della fermata della M2 di Crescenzago.

Pedina una 15enne e una 16enne dalla metropolitana di Milano fino a casa e abusa di loro: 19enne arrestato - Il giovane si appostava fuori dalle fermata della metropolitana di Milano e le pedinava fino a casa.

Violenza sessuale su due minorenni: arrestato 19enne a Milano, pedinava le vittime in monopattino - L'aggressore si muoveva a bordo di un monopattino elettrico con evidenti dettagli di colore arancione e indossava un cappellino da baseball di colore verde

