Un uomo di 28 anni, del Bangladesh, è stato arrestato a Roma con l’accusa di aver molestato una turista di Singapore in metropolitana. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, quando la giovane si trovava con i genitori. La polizia, intervenuta dopo la segnalazione, ha fermato l’uomo sul posto. Ora è in attesa di essere interrogato e rischia una lunga detenzione.

Eseguito a Roma un arresto per violenza sessuale aggravata. Un uomo di 28 anni, originario del Bangladesh, è stato fermato e condotto in carcere dopo aver aggredito una giovane turista di Singapore in metropolitana, approfittando di un momento di distrazione dei genitori della vittima. I fatti: l’aggressione in metro Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante un viaggio in metro verso il Vaticano, quando la giovane turista, in compagnia della famiglia, è stata avvicinata dall’uomo che ha tentato di abusare di lei. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili, ha scelto come vittima una ragazza di Singapore, in visita a Roma con i genitori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 28enne arrestato a Roma per violenza sessuale, abusi in metro su una turista accompagnata dai genitori

