A Scafati, diversi partiti e movimenti unanimi nel denunciare una grave emergenza sicurezza. In una nota congiunta, le forze politiche evidenziano la necessità di interventi immediati per affrontare la situazione. Di seguito, il testo integrale della comunicazione ufficiale.

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dei partiti politici e i movimenti: Barbato Francesca, Scafati Arancione, Antonello Cirillo, Free Scafati, Di Lallo Nello, PER Le Persone e La Comunità – Scafati, Fontanella Giuseppe, Partito Democratico, Grandito Giuseppe, Polo Civico, Iuliano Luigi, Ass. Nazionale Più Europa, Patti Pier Paolo, Sinitra Italiana – sez. Renato Vangone e i consiglieri comunali: Ambrunzo Michelangelo, Avagnano Gennaro, Barone Assunta, Carotenuto Francesco, Grimaldi Michele, Pisacane Annunziata, Scarlato Corrado, Tafuro Ignazio, Velardo Francesco, Vitiello Pasquale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scafati, i movimenti e i partiti in coro: “Grave emergenza sicurezza”

