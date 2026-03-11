Violenza in corsia | in Romagna oltre 500 aggressioni in un anno Infermieri i più colpiti

In Romagna, nel corso di un anno, sono state registrate oltre 500 aggressioni contro operatori sanitari e socio-sanitari, con infermieri tra le categorie più colpite. Le violenze si manifestano attraverso insulti, minacce, atti di violenza fisica e danneggiamenti alle strutture. La situazione si ripete con una certa frequenza, evidenziando un problema che coinvolge diversi presidi della regione.

Aggressioni, minacce, violenze verbali e fisiche, danneggiamenti alle strutture: un fenomeno, quello che colpisce gli operatori sanitari e socio-sanitari, che non smette mai di stupire. Perché non solo esiste, ma negli ultimi anni ha assunto dimensioni sempre più rilevanti, rappresentando una. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Aggressioni in corsia, numeri ancora in crescita: in un anno oltre 500 casi all'interno dell'Ausl RomagnaAggressioni, minacce, violenze verbali e fisiche, danneggiamenti alle strutture: un fenomeno, quello che colpisce gli operatori sanitari e...

