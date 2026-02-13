Relazioni tossiche alcool e violenza | il rapporto di Save The Children sugli adolescenti italiani

Save The Children denuncia che un adolescente su quattro in Italia è stato spaventato almeno una volta da atteggiamenti violenti del partner, mentre più di un terzo (36%) ha subito insulti o linguaggio aggressivo in una relazione. La relazione tra relazioni tossiche, consumo di alcool e comportamenti violenti emerge chiaramente dall’analisi dell’organizzazione, che ha intervistato oltre 2.000 ragazzi tra i 14 e i 19 anni. Un dettaglio che colpisce è come molti giovani associno spesso l’uso di alcool a momenti di tensione o aggressività, aggravando così il rischio di comportamenti violenti.

Un adolescente su quattro è stato spaventato almeno una volta da atteggiamenti violenti del partner. E più di 1 su 3 (36%) ha subito insulti o linguaggio aggressivo in una relazione. È quanto emerge dal rapporto «Stavo solo scherzando. Nuove evidenze sulla violenza nelle relazioni tra adolescenti» di Save The Children, presentato alla vigilia di San Valentino. Un dato che preoccupa riguarda la geolocalizzazione: un adolescente su tre è stato monitorato dal partner tramite dispositivi o app. Al 28% è capitato che immagini intime siano state condivise senza consenso. Più di 4 adolescenti su 10 hanno subito commenti o avances sessuali indesiderate, percentuale che nelle ragazze sale al 50%.