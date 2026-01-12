Figlio 20enne salva la madre da violenza sessuale
Un giovane di 20 anni ha impedito alla madre di subire un'aggressione sessuale durante un episodio avvenuto a San Polo d’Enza, in provincia di Reggio Emilia. L’uomo, che si è mostrato aggressivo e minaccioso all’interno dell’abitazione, è stato successivamente arrestato dalle forze dell’ordine. L’intervento tempestivo del figlio ha evitato conseguenze più gravi per la donna.
San Polo d'Enza (Reggio Emilia), 12 gennaio 2026 – Aggressivo e minaccioso tra le pareti domestiche, tanto da essere arrestato. L'episodio che ha portato al provvedimento è accaduto ieri notte in una abitazione a San Polo d'Enza, dove un uomo di 56 anni ha tentato di costringere la moglie a un rapporto sessuale non consenziente. L'intervento del figlio 20enne. L'ha gettata a terra e, per impedirle di chiedere aiuto, le ha stretto una mano attorno al collo per soffocarne le grida, premendole contemporaneamente le dita negli occhi e tentando di strapparle i vestiti.
