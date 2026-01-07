Scontro violento tra due auto In tre finiscono in ospedale

Nella notte tra lunedì e martedì, si è verificato un incidente stradale lungo via Gaetano da Cerreto a Recanati. Due auto sono rimaste coinvolte in un impatto violento, causando il trasferimento di tre persone in ospedale. L'evento si è svolto nel tratto che collega il quartiere Le Grazie a Bagnolo, e le autorità stanno ancora accertando le cause dell'incidente.

Un violento incidente stradale si è registrato nella notte tra lunedì e martedì, intorno alla mezzanotte, in via Gaetano da Cerreto, nel tratto che collega il quartiere Le Grazie a quello di Bagnolo a Recanati. Per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate una Ford e una Dacia, con un impatto particolarmente forte che ha provocato seri danni alle parti anteriori di entrambe le vetture. A seguito dell’urto, le due auto sono finite una accanto all’altra: la Dacia ha terminato la sua corsa sopra all’aiuola spartitraffico, fermandosi a poca distanza da un palo della luce. Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone, tutte soccorse sul posto dal personale sanitario e trasportate in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova in codice verde, per i necessari accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scontro violento tra due auto. In tre finiscono in ospedale Leggi anche: Violento scontro tra auto sulla Provinciale: due giovanissime portate in ospedale Leggi anche: Violento scontro tra auto sulla Provinciale: due giovanissime portate in ospedale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Scontro violento tra due auto a Scossicci; Violento scontro tra due auto nel centro abitato: tre feriti, anche un bambino; Torchiarolo, paura in centro: violento scontro tra due auto in via Giuseppe Mazzini; Violento scontro tra due auto: una finisce nel fossato. Due persone ferite. Vasto, auto imbocca la rotonda contromano: scontro frontale, ferite una donna e una bambina [FOTO] - Una delle due auto coinvolte avrebbe imboccato la rotatoria contromano, provocando un violento scontro frontale ... chietitoday.it

VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTO A MONTALCINO, DONNA E BIMBO IN GRAVI CONDIZIONI - Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, l'elisoccorso Pegaso2 (che ha trasportato ... oksiena.it

Violento scontro frontale tra due auto sulla provinciale (FOTO): in azione i soccorsi, tre persone ferite - Violento scontro frontale tra due auto nelle prime ore di sabato 3 gennaio sulla Sp37 a Barghe, in Valsabbia: in azione i soccorsi, tre persone ferite. ildolomiti.it

VIOLENTO SCONTRO | Un istante prima lo scontro su Via Popilia tra una Volkswagen Golf e un’Audi A1, con quest’ultima finita all’interno della stazione di servizio. Tre giovani e un adulto in ospedale - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.