Volley femminile | Vibonese vince al tie-break ma la leadership resta incerta | Oplonti incalza

La squadra di volley femminile Vibonese ha vinto una partita difficile contro Arzano al tie-break, ma la posizione in classifica rimane ancora incerta. La vittoria, arrivata con un punteggio di 15-7, ha portato due punti importanti, anche se non ha garantito il primo posto. L’Oplonti si avvicina, pronto a sfruttare ogni occasione per superare le rivali. La partita si è svolta il 15 febbraio 2026 e ha messo in evidenza le difficoltà della squadra di Vibo Valentia nel mantenere la leadership.

Vibonese Sul Filo dell’Equilibrio: Una Vittoria Sofferta che Non Basta per la Leadership. La Tonno Callipo Vibonese ha conquistato due punti preziosi in trasferta, superando Arzano al tie-break (15-7) nella partita del 15 febbraio 2026. Nonostante la vittoria, la vetta della classifica rimane incerta, con Oplonti che si è affiancata a quota 41 punti grazie al suo netto 3-0, rendendo ancora più combattuto l’esito finale del campionato. Una Partita dalle Mille Facce. La sfida nella palestra di Arzano ha rappresentato un vero e proprio banco di prova per la Tonno Callipo, costretta a superare ostacoli imprevisti e a reagire a un avversario determinato a difendere il proprio campo.🔗 Leggi su Ameve.eu LIVE Eczacibasi Istanbul-Milano 3-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: sconfitta in volata al tie-break, ma nulla è perduto Segui in tempo reale la partita di Champions League femminile tra Eczacibasi Istanbul e Milano, terminata con un risultato di 3-2 a favore delle turche. Vero Volley, finale amaro. Sconfitta al tie-break. Novara resta un tabù Novara resta un ostacolo difficile per la Numia Vero Volley Milano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tonno Callipo Volley, vittoria esterna a Catania: superata la Gupe e consolidato il terzo posto in classifica · ilvibonese.it; La Team Volley Messina vince e torna in zona playoff, ancora ko la femminile. Volley D/F – Busca fatica ma vince con Monviso, alle sue spalle ringhiano Centallo e MareneVolley D/F - Busca fatica ma vince con Monviso, alle sue spalle ringhiano Centallo e Marene. Colpo salvezza importante di Mondovì e Boves ... ideawebtv.it Volley femminile, Serie A1: Novara batte ancora Milano, successo di Chieri nel derby piemontese con CuneoVittoria al tie break per le biancazzurre, sono sufficienti tre set invece a Chieri per sconfiggere un buon Cuneo ... quotidianopiemontese.it Quel set non finiva: 88 punti di puro sadismo sportivo. Cartello in faccia: 3 settembre 2016, NCAA volley femminile. Houston Christian Huskies contro Northern Colorado Bears, e non era un’Olimpiade. Era regular season, proprio quella roba che di solito scorr facebook Julio Velasco, Vero Volley Milano antrenmanini ziyaret etti. x.com