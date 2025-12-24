Ascolti tv testa a testa tra Cena di Natale e Io sono Farah
I dati degli ascolti tv del 23 dicembre assegnano la vittoria a Cena di Natale che, però, raccoglie pochi telespettatori, quasi pareggiando con Io sono Farah. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Ascolti tv 23 dicembre: chi ha vinto tra Cena di Natale e Io sono Farah, i dati de La Ruota e Affari Tuoi
Leggi anche: Ascolti TV | Martedì 23 Dicembre 2025. Cena di Natale non entusiasma (16.8%), ne approfitta Io Sono Farah (15.1%)
Ascolti tv, testa a testa tra 'Affari tuoi' e 'La Ruota della Fortuna': chi vince per un soffio; Tv, Mediaset in testa negli ascolti con Canale 5. Arretrano i concorrenti; Pagelle ascolti tv di ieri, 19 ottobre: testa a testa tra Maria De Filippi e Milly Carlucci, bene La 7 con Gramellini; Ascolti tv, la prima serata è di 'Un Professore' su Rai1. Testa a testa tra De Martino e Scotti.
Ascolti tv, Rai1 o Canale 5, chi ha vinto? I dati sono molto chiari. C'è un chiaro vincitore e un clamoroso flop - Su Canale 5 l'ennesima replica del musicale Tutti per uno viaggio nel tempo ha totalizzato una media di 1. affaritaliani.it
Ascolti tv, Mediaset vs Rai? Non solo Ruota-Affari Tuoi, che batosta nel mix access/prime time. Italia1 vs Rai2 e Rete4 vs La7... - Trend e share dell'Autunno 2025 - L'effetto Ruota della Fortuna traina le reti Mediaset nella fascia serale degli ascolti tv contro la Rai. affaritaliani.it
Ascolti tv, la prima serata è di 'Un professore' su Rai1. Testa a testa tra De Martino e Scotti - La fiction 'Un Professore 3', in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time con 3. msn.com
