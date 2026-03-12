Morto Giuseppe Lucarelli il 19enne che si è tagliato la gola in un incidente domestico a Villaricca

È morto il giovane di 19 anni che il 9 marzo si era tagliato la gola in un incidente domestico a Villaricca. Dopo essere stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Giugliano, era rimasto ricoverato in condizioni gravi fino al suo decesso. La famiglia e le autorità sono state informate della tragedia.

Il ragazzo era ricoverato dallo scorso 9 marzo all'ospedale di Giugliano per una grave ferita alla gola che si era procurato in un incidente domestico.