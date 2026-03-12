Villa Pamphili – I testimoni su Francis Kaufman | La bimba sembrava non avesse i sensi perché le gambe e la testa le penzolavano

A Villa Pamphili, alcuni testimoni hanno descritto le condizioni di una bambina coinvolta in un incidente, affermando che sembrava non avere sensi perché le gambe e la testa penzolavano. Uno di loro ha spiegato che la testa della bambina era priva di sostegno, mentre le gambe sembravano inutili. Le testimonianze sono state raccolte sul luogo dell’accaduto.

“Sembrava non avesse i sensi perché le gambe le penzolavano e anche la testa era priva di sostegno, penzolava anche lei”. Ci sono almeno quattro testimoni avrebbero visto Rexal FordFrancis Kaufman, l’uomo imputato per il duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della loro figlia Andromeda di appena un anno, con in braccio una bambina aggirarsi nei dintorni di villa Pamphili p oche ore prima del ritrovamento dei due cadaveri. A rivelarlo è FanPage.it che spiega che i quattro verranno ascoltati lunedì 16 marzo. La loro potrebbe essere una testimonianza chiave per far luce sul duplice omicidio e occultamento dei cadaveri di madre e figlia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Villa Pamphili – I testimoni su Francis Kaufman: “La bimba sembrava non avesse i sensi perché le gambe e la testa le penzolavano” Articoli correlati Duplice omicidio a Villa Pamphili: a processo Francis Kaufman, la ricostruzione dell’accusaABBONATI A DAYITALIANEWS L’ultimo inquietante dettaglio prima del delitto Il giorno precedente alla morte della figlia Andromeda, appena 11 mesi,... Francis Kaufman e gli ultimi giorni prima dell’arresto: dai delitti a Villa Pamphili al volo per la GreciaGrazie alle telecamere di sicurezza dei vari luoghi frequentati da Francis Kaufman è stato possibile ricostruire tutti i suoi spostamenti prima dei... Approfondimenti e contenuti su Villa Pamphili Temi più discussi: Femminicidi di Villa Pamphilj, disposta perizia psichiatrica per Kaufmann; Omicidi di Villa Pamphili, disposta perizia psichiatrica per Kaufmann; Delitti di villa Pamphili, disposta perizia psichiatrica per Kaufman, accusato del duplice omicidio; Villa Pamphili: per Kaufman ci sarà la perizia psichiatrica, dovrà essere pronta in 30 giorni. Villa Pamphili, un 17enne potrebbe aver visto Kaufmann col corpo senza vita della bimba: Sembrava svenutaQuattro persone hanno raccontato agli inquirenti di aver visto un uomo aggirarsi nei pressi di villa Pamphili, la notte prima del ritrovamento dei due ... fanpage.it Delitti di villa Pamphili, disposta perizia psichiatrica per Kaufman, accusato del duplice omicidioLa Corte d'Assise di Roma ha accolto la richiesta di perizia psichiatrica per Francis Kaufmann, l'uomo accusato del duplice femminicidio di Villa Pamphili, per accertarne la capacità di assistere al p ... msn.com Quattro persone hanno raccontato agli inquirenti di aver visto un uomo aggirarsi nei pressi di villa Pamphili, la notte prima del ritrovamento dei due cadaveri, con una bambina in braccio. Il racconto dei testimoni: facebook Il processo per il duplice omicidio di Villa Pamphili a Roma. In aula le immagini con gli ultimi istanti di vita di madre e figlia. Per Kaufmann disposta la perizia psichiatrica x.com