Duplice omicidio a Villa Pamphili | a processo Francis Kaufman la ricostruzione dell’accusa

A processo Francis Kaufman per il duplice omicidio a Villa Pamphili. Secondo l’accusa, il giorno prima di uccidere la figlioletta di 11 mesi, Andromeda, l’uomo aveva cercato di coinvolgerla in un servizio fotografico attraverso un’agenzia di casting. La vicenda si svolge davanti ai giudici, mentre emergono dettagli inquietanti sulla notte del delitto.

L'ultimo inquietante dettaglio prima del delitto. Il giorno precedente alla morte della figlia Andromeda, appena 11 mesi, avrebbe contattato un'agenzia di casting per proporla per un servizio fotografico. La risposta dell'agenzia è arrivata solo qualche giorno più tardi, quando la bambina era già deceduta. È uno degli elementi più sconvolgenti emersi nell'inchiesta sul duplice omicidio per cui è imputato Francis Kaufman, da oggi davanti alla Corte d'Assise. I corpi della compagna, Anastasia Trofimova, 28 anni, e della piccola Andromeda sono stati trovati il 7 giugno 2025 nel parco di Villa Pamphili, a Roma.

È iniziato oggi il processo contro Francis Kaufmann, l’americano accusato di aver ucciso due persone a Villa Pamphili.

