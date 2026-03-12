Vigolo piange Mariaclara 32 anni | mamma coraggiosa affrontò la malattia in gravidanza

La comunità di Vigolo si stringe attorno al dolore per la scomparsa di Mariaclara Beltrachini, una donna di 32 anni. Mariaclara ha affrontato una malattia scoperta dopo aver dato alla luce il suo bambino Ethan, nato a marzo dell’anno scorso. La sua morte ha suscitato grande dolore tra familiari e amici.

La comunità di Vigolo piange la scomparsa di Mariaclara Beltrachini, giovane mamma di 32 anni, venuta a mancare a causa di una malattia scoperta dopo la nascita del piccolo Ethan, nato a marzo dello scorso anno. Il sindaco Gabriele Gori l’ha ricordata con un lungo e sentito post sui social. Una persona solare e generosa – l’ha definita – profondamente legata alla comunità. “Fin da piccola si è innamorata di Vigolo grazie ai nonni e ai genitori. Ricordo ancora il momento in cui venne a chiedere la residenza e mi disse: ‘sindaco, ho coronato il mio sogno di diventare cittadina di Vigolo'”. Da quel giorno non ha mai smesso di offrire il suo contributo alla comunità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

